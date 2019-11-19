Москва, , 13:02 — REGNUM Движение «Жёлтых жилетов» превращается в партию и становится мощной политической силой, считает политолог Александр Рар (Германия). Об этом он заявил 19 ноября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Жёлтые жилеты» — это уже не только протестное движение, но и политическое, — сказал он. — Мы видим, что это движение уже организуется в партию. Они участвовали в выборах в Европарламент. Это движение надолго. Это политическая сила. Они хотят социальной справедливости. В Европейском союзе и особенно во Франции экономический кризис. Просто денег нет. Европа слабеет. Люди выходят на улицу и протестуют за лучшую жизнь».

В такой ситуации, как подчеркнул политолог, президент Франции Эммануэль Макрон должен идти на компромиссы.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон осудил «нигилизм насилия» тех, кто, по его словам, «извращает» движение «Жёлтых жилетов», а также «голоса, которые молчат и становятся соучастниками».

Читайте ранее в этом сюжете: Протесты «желтых жилетов»: Макрон осудил «нигилизм насилия»