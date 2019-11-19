Москва, , 13:02 — REGNUM По сравнению с прошлым, где страны были объединены в Советский Союз, сегодня существуют другие реалии, в которых страны СНГ строят собственные суверенные государства, заявил член Комитета Народного Собрания — Парламента Республики Абхазия по экономической политике и реформам Астамур Логуа на II Международной конференции «Роль взаимодействия фракций политических партий и блоков в межпарламентском сотрудничестве стран СНГ», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Но это никак не мешает странам СНГ выстраивать добрососедские и межгосударственные отношения. Абхазия на сегодняшний день не является членом СНГ, и несмотря, что не все государства выстраивают официальные межгосударственные отношения, это не мешает республике выстраивать добрососедские отношения ежедневно на человеческом уровне.

При этом, безусловно, Абхазия ждёт скорейшего признания от стран-участниц СНГ. Нынешние жители республики — это потомки тех, кто противостояли фашизму. У стран бывшего Советского Союза общая история, которую мы должны передать будущим поколениям.

Ещё есть неразрешенные вопросы, но я абсолютно убежден, что здравые политики должны руководствоваться долгосрочными национальными интересами, которые будут способствовать миру и добрососедству.

Россия всегда играла стабилизирующую роль во всем мире и, в частности, на территории СНГ. Народ Абхазии безмерно благодарен руководству РФ за всемерную поддержку, оказываемую уже много лет», — сказал Логуа.

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