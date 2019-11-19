Приштина, , 13:27 — REGNUM 18 ноября глава мусульманской общины в Косово муфтий Наим Тёрнава прибыл в Саудовскую Аравию.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в первый день визита Тёрнава провел встречу с министром хаджа и религиозных вопросов Саудовской Аравии шейхом Абдул Латифом Абдул Азизом аль-Шейхом.

Шейх подчеркнул, что народ, правительство и король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд и наследник престола Мухаммед ибн Салман Аль Сауд настроены на сотрудничество со всеми народами мира, и что народ Косово занимает особое место в сердце саудовского народа.

Министр хаджа и религиозных вопросов Саудовской Аравии рассказал косовскому муфтию о большой работе по борьбе с экстремизмом, терроризмом и радикализмом, которую провела Саудовская Аравия, а также заявил, что правительство Саудовской Аравии готово углублять сотрудничество с Косово в различных сферах и его министерство готово руководить этим сотрудничеством.

Участники встречи подписали меморандум о взаимопонимании и вручили друг другу символические подарки.

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