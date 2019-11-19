Бишкек, , 12:59 — REGNUM Член государственной комиссии Киргизии по расследованию событий в Кой-Таше Клара Сооронкулова поставила под вопрос легитимность заключения госкомиссии, сообщает 19 ноября издание 24.kg.

По её словам, итоговый документ уже подписан некоторыми членами комиссии, тогда как все решения по заключению должны приниматься коллективно путем голосования.

«Как такое возможно без заседания и голосования? Тут возникает вопрос легитимности этого заключения», — сказала Сооронкулова. Она добавила, что в итоговом документе сказано о просчетах в действии руководителей силовых структур.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 ноября член государственной комиссии по расследованию событий в Кой-Таше Джаныбек Бакчиев заявил, что главной ошибкой бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева является противопоставление себя закону.

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