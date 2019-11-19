Киев, , 12:55 — REGNUM

Уйти от политических оценок в правовое поле для прекращения войны в Донбассе — это правильный подход, но отправной точкой призвано стать не законодательство Украины, а международное право, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 19 ноября, комментируя высказывания депутата парламента Украины Рената Кузьмина.

Как сообщалось ранее, депутат заявил, что если Украина хочет разрешить противостояние в Донбассе, то ее власти должны отойти от вынесения политических оценок и вернуться в правовое поле.

« Уйти для прекращения войны в Донбассе от политических оценок в правовое поле — это очень правильный подход. Но такой подход должен быть цельным и последовательным. Его отправной точкой призвано стать не законодательство Украины, а международное право.

В этой связи хочу напомнить, что в Международном пакте о гражданских и политических правах, одобренном Генеральной Ассамблей ООН в 1966 году, в первой же статье содержится положение о том, что все народы имеют право на самоопределение. «В силу этого права, — говорится в этом документе, — они свободно устанавливают свой политический статус и свободно обеспечивают свое экономическое, социальное и культурное развитие…» Документ требует от участников Пакта «поощрять осуществление права на самоопределение и уважать это право».

Те же идеи закреплены и в Декларации о принципах международного права, одобренной Генассамблеей ООН в 1970 году, в Заключительном акте Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, подписанном в Хельсинки в 1975 году, а также в последующих основанных на нём общеевропейских документах.

Принцип права народов на самоопределение существует, конечно же, не в безвоздушном пространстве; его осуществление не может быть бесконфликтным. Он, например, находится в кажущемся противоречии с другим основополагающим принципом международного права — принципом территориальной целостности государств. Это, однако, лишь внешнее противоречие, оно не должно рассматриваться в качестве препятствия для дальнейшего осуществления обоих принципов во взаимосвязи и сообразно конкретным обстоятельствам.

Главное тут заключается в том, что принцип ненарушения территориальной целостности или политического единства государств действует, в соответствии с Декларацией, лишь в отношении государств, «соблюдающих в своих действиях принцип равноправия и самоопределения народов».