Тбилиси, , 12:53 — REGNUM Большая часть населения Грузии поддерживает переход на полностью пропорциональную избирательную систему. К такому выводу приходят специалисты американской неправительственной организации IRI на основе опросов населения Грузии после июньских событий в Тбилиси. Результаты опроса были опубликованы 18 ноября.

Согласно исследованию, о пропорциональной избирательной системе слышали 68% опрошенных. Из тех, кто слышал об этом, большинство (78%) заявляют, что поддерживают пропорциональную систему, 9% выступают против, а у 13% нет позиции по данному вопросу. При этом 58% из тех, кто знаком с планами о введении пропорциональной системы заявляют, что реформа положительно подействует на развитие демократии в Грузии, 9% уверены, что эффект будет негативным, и 33% пока не имеют ответа на этот вопрос.

Полевые работы исследования провел Институт исследований и маркетинга (IPM) с 11 сентября по 14 октября. Было опрошено 1500 человек. По данным института, погрешность не превышает 2,5%.

Напомним, согласно действующей конституции Грузии, избирательная система должна была измениться на полностью пропорциональную только в 2024 году. До тех пор на выборах в парламент 77 депутатов должны были избираться по партийным спискам, а 73 — в одномандатных округах. 14 ноября во время голосования парламент провалил конституционную реформу, предполагавшую проведение выборов в 2020 году по пропорциональной системе. Оппозиция объявила бессрочную акцию протеста.

17 ноября участники акции протеста заблокировали все входы в парламент Грузии, повесив большие амбарные замки на все ворота. 18 ноября акция протеста была разогнана спецназом с помощью водомета и слезоточивого газа. Представители оппозиции заявили, что новый митинг пройдет 19 ноября в 19:00 (18:00 мск).

Читайте ранее в этом сюжете: После июньских акций в Грузии доверие к правительству резко снизилось