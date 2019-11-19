Киев, , 12:59 — REGNUM Депутат Верховной рады Украины Руслан Стефанчук показал «откровенную тупость» и желание хоть что-то украсть у государства, заявил 19 ноября директор Института анализа и менеджмента политики, политолог Руслан Бортник в эфире телеканала 112.ua.

Эксперт прокомментировал информацию о том, что Стефанчук «арендует» квартиру у своей тёщи за 18 тыс гривен ($745) в месяц, и при этом получает денежную компенсацию аренды квартиры из государственного бюджета.

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«Это явно завышенная сумма, исходя из нынешнего рынка аренды… Но даже не это меня убивает, эта попытка украсть у государства что-то. Меня убивает просто тупость. Вот, откровенная тупость, я по-другому не могу сказать. Неужели можно подумать, что об этом не узнают?», — заявил Бортник.

Политолог подчеркнул, что сравнить фамилию жены депутата и фамилию «арендодателя» квартиры — это элементарное действие.

«Ну, вот что в голове находится у этих депутатов, когда они такое делают?», — недоумевает политолог.

Напомним, ранее украинские журналисты поймали депутата Верховной рады Украины Богдана Яременко на переписке с проститутками прямо в сессионном зале парламента. Депутат сначала заявил о том, что он специально устроил «провокацию», чтобы разыграть журналистов, а затем признал свой поступок некорректным и принёс извинения.

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