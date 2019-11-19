Кемерово, , 12:48 — REGNUM За девять месяцев 2019 года органы прокуратуры Кузбасса при проверке исполнения законодательства о контрактной системе в сфере закупок выявили 1 140 нарушений закона.

За это время внесено десять протестов на незаконные правовые акты, направлено пять исков в суд, внесено 349 представлений, к дисциплинарной ответственности привлечено 227 лиц, к административной ответственности — 81 лицо, о недопустимости нарушения закона предостережено три лица, в органы предварительного расследования направлено шесть материалов для решения вопроса о возбуждении уголовных дел.

Основные нарушения — несоблюдение сроков по контрактам и «дробление».

Как подчеркнули в ведомстве, работа по осуществлению надзора за исполнением законодательства о контрактной системе в сфере закупок продолжится.