Исламабад, , 12:52 — REGNUM 19 ноября министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши направил официальное письмо Генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу и председателю Совета безопасности.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, глава внешнеполитического ведомства Пакистана обратил внимание международных чиновников на действия Индии в бывшем штате Джамму и Кашмир, лишение его особого статуса и раздел на две союзные территории. Кроме того, министр выразил озабоченность по поводу «воинственной риторики» Нью-Дели, которая угрожает стабильности в Южной Азии. По просьбе Шаха Мехмуда Куреши письму был придан статус официального внутреннего документа, что означает, что с ним должны ознакомиться все страны-члены ООН.

Напомним, что ранее нижняя палата парламента Индии проголосовала за внесение поправок в Конституцию страны, которые прекращают особый статус штата Джамму и Кашмир и разделяют его на две союзные территории, Джамму и Кашмир и Ладакх. Союзная территория Ладакх будет лишена своего законодательного собрания. Это решение вызвало осуждение со стороны Пакистана, который назвал его грубым нарушением международного права и прав простых кашмирцев.