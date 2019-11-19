Киев, , 12:44 — REGNUM

Вопрос о транзите российского газа в Европу для украинской власти является частью более важной задачи: убедить Германию и Францию в необходимости изменить Минские соглашения, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 19 ноября, комментируя высказывания украинских политиков.

Украинский транзит газа Gazprom.ru

Как сообщалось ранее, в министерстве энергетики Украины назвали неприемлемым предложение Газпрома продлить действующий транзитный договор или заключить новый при условии отказа от судебных претензий.

«Подход украинской стороны в данном случае мне понятен. Здесь присутствуют и чисто меркантильные соображения, и соображения профессионального престижа, это понятно, но не они составляют главное.

Главное состоит в том, что вопрос о транзите российского газа в Европу для команды Владимира Зеленского является неотъемлемой частью более важной для Киева сегодня проблемы: убедить Германию и Францию в необходимости изменить Минские соглашения.

Зеленскому жизненно необходима внешнеполитическая победа, поскольку внутренние дела — как в экономике, так и в политике — развиваются для него неблагоприятно. В Киеве мечтают получить контроль над территориями ДНР и ЛНР до выборов, провести там политические и этнические «чистки» и уже на «вычищенной» территории обеспечить нужный им результат выборов.

Для этого, как они считают, хорошо бы было в том числе и напугать европейцев перспективой прекращения доставки им российского газа по украинскому маршруту, выставить нашей страну в недоговороспособном качестве. В Киеве полагают, что для этого все средства хороши.

Думаю, однако, что они ошибаются. Ошибаются, прежде всего, в том, что касается степени подверженности президента России влиянию его германского и французского коллег. Но главное, в чем ошибаются украинцы, так это в реакции на их подход западных европейцев. Политика для европейцев призвана обеспечивать интересы бизнеса, это нормальная связка, но когда бизнес-интересы и тем более интересы бесперебойной работы такой сферы, как энергообеспечение, разыгрываются в политических целях, это для «старой Европы» неприемлемо.

На какие ещё шаги могут пойти наши переговорщики-газовики по отношению к украинскому газовому оператору, решать им. В любом случае хочется надеяться, что ни Ангела Меркель, ни Эммануэль Макрон не поддадутся на легковесные политические и экономические трюки Киева. Ну и, конечно, твердо верим, что Владимир Путин удержит позицию последовательного выполнения Минских соглашений без отхода от их буквы и духа», — отметил Михаил Демурин.