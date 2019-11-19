Путраджая, Малайзия, , 12:37 — REGNUM У премьер-министра Малайзии Махатхира Мохамада внезапно пошла кровь из носа во время пресс-конференции на международном конгрессе и выставке пальмового масла в Малайзии 19 ноября, сообщает Sindonews.

Из-за случившегося инцидента пресс-конференция была остановлена.

Помощник Махатхира Мохамада заявил, что лидер Малайзии находится в хорошем состоянии. По его словам, кровотечение было кратковременным, и днем он вернется на работу в своем офисе в Путраджайе.

«Он уже находится в офисе, и теперь с ним все в порядке», — заявил помощник Махатхира Мохамада.

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