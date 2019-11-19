Москва, , 12:32 — REGNUM Депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) призвал повысить штрафы за недолив топлива на АЗС, передает корреспондент ИА REGNUM 19 ноября.

Бензин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Штрафы, которые предусмотрены компаниям, которые нагло обманывают наших граждан, — от 20 тыс. до 50 тыс. рублей для должностных лиц и до 100 тыс. рублей для юрлиц. Люди зарабатывают на недоливе топливе миллионы рублей, компании топливные зарабатывают на этом миллионы рублей, при этом штраф, который они иногда платят раз в год иногда намного реже — 100 тыс. рублей», — возмущен Власов.

Парламентарий считает такое положение вещей недопустимым.

«Это недопустимо. Мы требуем навести порядок, чтобы наказание соответствовали тому деянию, которое топливные компании, должностные лица делают», — сказал депутат.

Фактический недолив топлива на автозаправках в России превышает норму в два-три раза, сообщили в пресс-службе Минпромторга.