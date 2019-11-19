Сеул, , 12:34 — REGNUM Третий раунд переговоров представителей США и Южной Кореи по вопросам распределения военных расходов прошел не так, как планировалось и продлился менее двух часов. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По их словам, в ходе переговоров американская сторона настаивала на добавлении новых пунктов в соглашение и увеличении доли Южной Кореи в расходах.

В свою очередь, южнокорейская сторона настаивала на сохранении приемлемого уровня расходов в рамках соглашения, которое заключалось на протяжении 28 лет.

Известно, что представители двух стран намерены провести еще одну встречу, предположительно, в следующем месяце.

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