Приштина, , 14:20 — REGNUM 18 ноября заместительница председателя «Демократической лиги Косово» (ЛДК) Вьоса Османи в сопровождении других деятелей этой партии — Бесияна Мустафы, Хаджи Авдюли и Арменда Земая, провела встречу с депутатами Бундестага ФРГ Эрвином Рюдделем, Марией Кляйн-Шмайнк и заместителем посла ФРГ в Косово Яном-Аксель Воссом.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в ходе встречи Османи поблагодарила депутатов Бундестага за активную поддержку Косово во всех сферах развития, и в особенности в сфере здравоохранения.

«Углубление сотрудничества между нами должно ориентироваться на поддержку системы предоставления услуг здравоохранения, аппаратуры, первичной, специальной и высокоспециализированной медицинской помощи, а также сферы медицинского страхования, в которой Германия обладает долгим и успешным опытом».

Османи подчеркнула, что ЛДК будет считать развитие системы здравоохранения и прекращение массового выезда медицинского персонала из Косово приоритетным направлением своей работы в правительстве. «Для ЛДК не существует затрат на медицинскую помощь — только инвестиции в благополучие граждан Косово».

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