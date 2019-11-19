Киев, , 12:32 — REGNUM Вице-спикер Верховной рады, депутат от фракции «Слуга народа» Руслан Стефанчук снимает квартиру у тёщи и получает денежную компенсацию из государственного бюджета как «иногородний», сообщил 18 ноября ресурс «Чесно».

Журналисты выяснили, что квартира, которую якобы арендует Стефанчук, принадлежит матери его жены Татьяне Ситарук.

Сам депутат подтвердил, что проживает в указанной квартире.

«В этом году я плачу арендную плату за это жильё. За неё арендодатель будет платить налоги в порядке, предусмотренном законодательством», — рассказал парламентарий.

Всего с начала работы нового созыва Верховной рады компенсацию за жильё получили 120 депутатов.

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