Екатеринбург, , 12:34 — REGNUM Сведловское заксобрание ввело в состав областной избирательной комиссии скандально известного представителя ЛДПР Антона Безденежных. Решение принято на заседании областного парламента.

Ранее Безденежных прославился после публикации статей, где он оправдывал фашистский режим Франко в Испании, а также хвалил пришедших в 2014 году украинских чиновников за запрет Коммунистической партии Украины.

«И как бы ни была чужда и ненавистна деятельность хунты на территории Украины, один положительный жест все же она сделала — запретили деятельность компартии Украины», — писал Безденежных.

В своём материале «Никак без чашечки «красного репрессо»!» представитель ЛДПР осуждал коммунистов за якобы присущую им тягу к репрессиям, однако в этой же статье оправдал репрессии Франко.

«Да, отрицать преследования инакомыслящих в первые 15 — 20 лет существования режима — глупо, но победу в Гражданской войне (В Испании — прим. ИА REGNUM) нужно было удержать. Силы Народного фронта могли поднять мятеж вновь», — заявлял автор.

Публикация вызвала большой шум — автора даже предлагали судить за пропаганду фашизма.

После скандала Безденежных пытался участвовать в выборах разных уровней — в Госдуму, в свердловское заксобрание, в гордумы Екатеринбурга, Режа, Арти, а также на пост главы Среднеуральска. Тем не менее, ни одна из этих попыток не увенчалась успехом.

Напомним, Гражданская война 1936−1939 годов в Испании стала первой войной с участием фашистских режимов Германии и Италии. Она оказалась гигантским полигоном, на котором оттачивалась военная мощь немецкой и итальянской армий.

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