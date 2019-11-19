Киев, , 11:59 — REGNUM Президент России Владимир Путин и глава Украины Владимир Зеленский смогут лично обсудить вопрос транзита российского газа, встретившись на саммите «нормандской четвёрки», заявил заместитель председателя Европейской комиссии по Энергетическому союзу Марош Шефчович, сообщает 19 ноября «Интерфакс — Украина».

Он выразил надежду, что эта встреча позволит ускорить решение вопроса о продлении или заключении нового контракта на транзит российского газа через территорию Украины.

Шефчович добавил, что следующая встреча представителей Газпрома и «Нафтогаза» должна состояться до конца ноября 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее исполнительный директор НАК «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что вопросы транзита газа на встрече в «нормандском формате» обсуждаться не будут.

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