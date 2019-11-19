Вашингтон, , 12:14 — REGNUM 18 ноября глава комитета Конгресса США по внешним сношениям Элиот Энгель и один из виднейших деятелей албанского лобби в США заявил о своём намерении сделать все возможное и невозможное для поддержки Косово и Албании.

Как сообщало ранее албанское новостное агентство Telegrafi, Энгель высказался против идеи о коррекции границы между Косово и Сербией, предполагающей обмен населенного сербами севера края с Косовской Митровицей и Трепчевским комбинатом на Прешевскую долину в Сербии, значительную часть населения которой составляют албанцы.

«Это вызовет цепную реакцию, и я думаю, что это не будет позитивно. Мы знаем параметры по Косово. Я думаю, что изменение границ было бы ошибочной идеей. Не думаю, что это было бы мудрым решением», — заявил политик в интервью для «Голоса Америки».

Американский политик выразил надежду на то, что новое правительство Косово будет обладать широкой поддержкой населения.

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