Москва, , 11:55 — REGNUM «Любители вбрасывать не очень умные фейки с польской стороны, да и то — с польской ли, еще надо в этом разбираться, должны понимать одно — что в случае войны США с Россией, в случае если в этом примет участие сама Польша, сценарий для них будет только один — уничтожение страны», — так прокомментировал военный эксперт ИА REGNUM Владимир Васильев опубликованные 18 ноября общественно-политическим еженедельником «Мысль Польши» сценарии потенциального вооружённого конфликта между США и РФ.

Война Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам эксперта, если Польша предоставит США свою территорию для нападения на Россию, неважно, что это будет — аэродромы, базы ПРО, а на самом деле ракетные установки первого удара, просто военные базы для нападения на Калининградскую область или для попытки переброски десанта вглубь территории России, а тем более, если в нападении примут участие части и соединения Войска Польского, Москва вынуждена будет нанести по территории Польши ответный удар:

«В этом случае ответный удар по территории страны-агрессора, конечно, будет нанесен. Пострадают крупные промышленные центры, военные объекты, объекты ключевой инфраструктуры. Не буду расшифровывать, пусть сами разбираются.

С учетом того, что в условиях скоротечного начала ядерного конфликта нам некогда будет разбираться в нюансах агрессии со стороны Варшавы, вполне вероятно, что удары будут нанесены с применением ядерного оружия. После чего о существовании такого государства как Польша придется забыть на долгие годы».