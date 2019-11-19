Ярославль, , 11:49 — REGNUM Ярославское отделение ОНФ проверило доступность услуги доставки пожилых жителей сельской местности для медицинского осмотра в районные центры. О предварительных тогах мониторинга реализации это программы национального проекта «Демография» руководитель регионального исполкома ОНФ Игорь Ямщиков рассказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

Флюорограф Yarregion.ru

За три недели активисты ОНФ посетили четыре района Ярославской области: Ярославский, Некрасовский, Даниловский и Гаврилов-Ямский. По словам Игоря Ямщикова, лучше всего с организацией выездной диспансеризации обстоят дела в Некрасовском и Гаврилов-Ямском районах, а существующие недостатки вызваны ведомственными нестыковками.

«Откровенно скажу, и мы об этом уже рассказали сотрудникам областного департамента здравоохранения, не всё сразу хорошо пошло. Например, в Ярославском районе доставка пожилых людей налажена очень хорошо — прямо из дома к ФАПу или ЦРБ. Но мы столкнулись с ситуацией, когда приехавшие пенсионеры были вынуждены сидеть в общих очередях. Естественно, что это не понравилось людям. Ведомственная нестыковка породила недовольство и возмущение граждан. Мы также проверили Бурмакинскую ЦРБ (Некрасовский район — прим. ИА REGNUM), мы были в Гаврилов-Яме. Там мы наблюдали другой подход. Пожилых людей привозят к конкретному времени и устраивают для них своего рода «зелёный коридор». В результате чего вся диспансеризация занимает всего полтора-два часа. Затем людей сажают в автобус и везут обратно прямо к дому».

Руководитель регионального исполкома ОНФ также отметил положительную реакцию сотрудников областного департамента здравоохранения на замечания общественников.

«Должен отметить хорошее взаимодействие, реакцию на критику. Мы сразу же позвонили и рассказали нашим коллегам о выявленных недостатках, и затем уже три раза наблюдали, как система работала нормально. Хороший опыт несомненно надо брать на вооружение».

Полную версию интервью Игоря Ямщикова можно посмотреть здесь:

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