Вильнюс, , 11:45 — REGNUM Президент Литвы Гитанас Науседа сегодня, 19 ноября, проведёт совещание об отношениях Литвы с Белоруссией и Украиной, указано в официальном распорядке дня Науседы, опубликованном на сайте президента Литвы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На встречу вызваны премьер Литвы Саулюс Сквернялис, глава парламента Викторас Пранцкетис, министр иностранных дел Линас Линкявичюс, министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас, главы парламентского комитета по иностранным делам Юозас Бернатонис и комитета по нацбезопасности и обороне Дайнюс Гайжаускас.

Конкретные вопросы заседания не раскрываются, однако это уже второе совещание Науседы об отношениях с Белоруссии после его вступления в должность президента летом 2019 года. В августе возможности улучшения отношений с официальным Минском Науседа обсуждал на закрытой встрече с литовскими политологами.

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Как сообщало ИА REGNUM, Литва конфликтует с Белоруссией из-за строительства АЭС. В Литве БелАЭС названа «угрозой национальной безопасности», технологии «Росатома» в стране безапелляционно называются опасными, а Литва на законодательном уровне приняла решение не пропускать электроэнергию с БелАЭС на свою территорию. Пусконаладочные работы БелАЭС начнутся уже в конце 2019 года или начале 2020 года, когда в белорусский Островец привезут ядерное топливо.

Сам Науседа во время своего визита в Польшу сразу после своего избрания публично говорил, что Литва точно не будет покупать электроэнергию с БелАЭС, однако он хотел бы использовать возможности для улучшения отношений с Белоруссией. Литовский порт Клайпеда зависит от транзита белорусских грузов, которые стремится перенаправить в свои порты соседняя с Литвой Латвия. Официальная Рига уже заявила, что не против покупок электроэнергии с БелАЭС. Отметим также, что 22 ноября Вильнюс посетит вице-премьер Белоруссии Игорь Петришенко, который примет участие в торжественных мероприятиях в столице Литвы Вильнюсе в связи с захоронением останков участников мятежа против царской России в 1863—1864 годах.

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