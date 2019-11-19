Москва, 19 ноября 2019, 11:45 — REGNUM Лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов настаивает на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, передает корреспондент ИА REGNUM 19 ноября.
«Ситуация может быть рассмотрена достойно, если президент в ближайшее время соберет руководителей фракций и обсудит проблемы. В прошлый раз он мне обещал. Я в ближайшие дни буду настаивать, чтобы встреча состоялась немедленно», — заявил Зюганов.
Тема встречи — ситуация с губернаторами-коммунистами и проблемы совхоза имени Ленина.
«Обстановка продолжает осложняться, мы не должны допустить столкновения ни в территориальном плане, ни у крупных предприятий и организаций», — отметил парламентарий.
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