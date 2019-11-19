Брюссель, , 11:40 — REGNUM Белорусские власти не воспользовалась возможностью провести парламентские выборы в стране, которые бы полностью отвечали международным стандартам. Об этом говорится в заявлении внешнеполитической службы Евросоюза.

В ЕС отметили, что парламентские выбору в Белоруссии в целом прошли в спокойной обстановке.

«Тем не менее это была упущенная возможность провести выборы в полном соответствии с международными стандартами», — говорится в заявлении.

В ЕС добавили, что избирательная кампания в стране проходила в ограничительных условиях и не было обеспечено достаточной политической конкуренции.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы в палату представителей Национального собрания Белоруссии состоялись 17 ноября. Позднее специальный координатор и руководитель краткосрочной миссии наблюдателей ОБСЕ Маргарета Седерфельт заявила, что процедура не соответствовала «стандартам демократических выборов». В свою очередь в ЦИК Белоруссии заявили, что наблюдатели ОБСЕ дали поверхностную и недостаточно аргументированную оценку парламентским выборам.

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