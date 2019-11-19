Екатеринбург, , 11:43 — REGNUM Екатеринбургу стоит вернуть системы прямых выборов главы города. Об этом заявил депутат гордумы Михаил Матвеев на заседании парламента, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По мнению Матвеева, именно общегородские выборы являются лучшим способом назначения мэра в городах-миллионниках. Система, при которой мэр назначается думой, является «играми в политику».

Тем не менее, данную тему не поддержали другие депутаты, которые быстро перешли на обсуждение других вопросов заседания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спикер гордумы Игорь Володин высказался против возвращения Екатеринбургу прямых выборов мэра. Действующий мэр Александр Высокинский был выбран депутатами.

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