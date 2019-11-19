Минск, , 11:52 — REGNUM Наблюдатели от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) дали не совсем объективную оценку тому, как проводились парламентские выборы в Белоруссии. Так прокомментировал 19 ноября высказывания представителей ОБСЕ глава миссии наблюдателей от СНГ Сергей Лебедев.

«Мы ожидали, что такая оценка прозвучит. На наш взгляд, это не совсем объективная оценка», — заявил он.

Напомним, 18 ноября специальный координатор ОБСЕ Маргарета Седерфельт заявила, что прошедшие выборы в Белоруссии не соответствуют демократическим стандартам. Она также отметила, что в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) разочарованы, что Минск не выполнил их рекомендации по «улучшению избирательного процесса».

Как передавало ИА REGNUM, 17 ноября прошли выборы в нижнюю палату парламента Белоруссии. Из 514 кандидатов было выбрано 110 депутатов.

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