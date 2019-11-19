Москва, , 11:36 — REGNUM Законопроект об особенностях образования тарифов на газ в Крыму и Севастополе президент РФ внес в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 19 ноября.

Предполагается продление срока действия особенностей применения законодательства Российской Федерации о государственном регулировании тарифов в сфере газоснабжения на территориях Республики Крым и города Севастополя с 1 января 2020 г. до 1 июля 2021 г.

ФАС России в 2017 году в рамках полномочий по тарифному регулированию на период действия особенностей применения законодательства разработан План изменения оптовых и розничных цен на газ для потребителей Республики Крым и города Севастополя, предусматривающий их поэтапное доведение к 1 июля 2021 г. до уровня цен Северо-Кавказского федерального округа. План утвержден главой Республики Крым и губернатором Севастополя и согласован Минэнерго России, Минэкономразвития России и Минфином России.

Целью принятия законопроекта является обеспечение правового основания реализации плана в части продления срока действия особенностей применения законодательства до 1 июля 2021 г.