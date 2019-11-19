Киев, , 11:43 — REGNUM Фракция «Слуга народа», которая составляет большинство в парламенте Украины, готова поддержать снятие неприкосновенности с бывшего президента Украины Петра Порошенко. Об этом заявил 19 ноября первый заместитель главы фракции Александр Корниенко в интервью изданию «Новое время».

«Все мотивированы [проголосовать] за снятие неприкосновенности… По сути, это техническое голосование, когда просят снять иммунитет для совершения процессуальных действий. С 1 января 2020 года, когда вступят в силу изменения в конституцию, такие голосования будут не нужны», — рассказал он.

Корниенко отметил, что по снятию неприкосновенности и аресту Порошенко фракция вынесет отдельное решение, как и по другим важным голосованиям.

Напомним, ранее стало известно, что генеральному прокурору Украины Руслану Рябошапке был направлен проект документа о снятии депутатской неприкосновенности с Порошенко. Как выяснило издание Strana.ua, этот документ оказался в генеральной прокуратуре Украины ещё 20 дней назад, но всё это время пролежал без движения.

Как сообщало ИА REGNUM, украинский политолог Дмитрий Корнейчук заявил, что Порошенко показательно «лишат неприкосновенности», а потом дело развалится в суде. Эксперт уверен, что из 13 дел против бывшего президента Украины было выбрано одно, наиболее безопасное.

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