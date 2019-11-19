Бангкок, , 11:24 — REGNUM Министр обороны Индонезии Прабово Субианто заявил о стабильности и безопасности во время участия в форуме министра обороны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Бангкоке (Таиланд), затронув вопрос о Южно-Китайском море, сообщает информационный портал Detik.

Во время участия в 6-й ежегодной встрече министров стран АСЕАН Прабово Субианто выразил свои взгляды на угрозы, вызовы и проблемы, развивающиеся в регионе.

По его словам, нетрадиционные и традиционные угрозы по-прежнему вызывают беспокойство, особенно связанные с терроризмом, кражей природных ресурсов, контрабандой оружия, наркоманией, вспышками болезней, кибервойнами и разведкой.

«События в области безопасности в регионе также характеризовались взлетами и падениями крупных держав, ситуациями в Южно-Китайском море и на Корейском полуострове, которые влияют на стабильность безопасности в регионе», — отметил Прабово Субианто.

Что касается вопроса о Южно-Китайском море, Прабово Субианто заявил, что Индонезия высоко оценила позитивные изменения, связанные с соглашением о кодексе поведения сторон в Южно-Китайском море.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны Индонезии выразил надежду, что АСЕАН может стать связующим звеном в Индо-Тихоокеанском регионе.

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