Москва, , 11:22 — REGNUM Значительная часть вьетнамского общества рассматривает США как потенциального союзника, считает руководитель центра изучения Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании, член учёного совета Института востоковедения РАН Дмитрий Мосяков. Об этом он заявил 19 ноября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя заявление бывшего верховного главнокомандующего объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе Джеймса Ставридиса, рассказавшего о том, что угроза со стороны КНР позволит укрепить отношения между США и Вьетнамом.

«США уже давным-давно ведут политику окружения Китая странами, которые были бы связаны с американцами разного рода отношениями и находились в противоречиях с Китаем, — рассказал Мосяков. — В рамках этой политики Вьетнам выбран как ключевая точка. Это сильная страна, обладающая серьёзной армией и имеющая ряд неразрешенных споров и противоречий с Китаем в Южно-Китайском море. Американцы уже давно пытаются использовать эти противоречия для того, чтобы убедить Вьетнам в том, что он сможет достичь каких-то своих целей только в союзе с США и только опираясь на США. При этом влияние США во Вьетнаме особенно сильно в интеллектуальной элите и через посредство тех вьетнамцев, которые уехали в США, но полагают, что гражданская война не закончилась, и по-прежнему рассчитывают на смену политического режима во Вьетнаме. Более того, значительная часть вьетнамского общества рассматривает США как потенциального союзника и обвиняет нынешнее руководство в том, что оно проводит недостаточно активную политику в Южно-Китайском море».

Вместе с тем, как подчеркнул Мосяков, во вьетнамском руководстве есть немало очень серьёзных и прагматичных людей, которые понимают всю пагубность проамериканского курса. На примере сирийских курдов они увидели, к чему приводит односторонняя ориентация на США. Да, Вашингтон пытается превратить Вьетнам в своего союзника и надеются настроить его на антикитайское направление, но, по мнению востоковеда, отношения Пекина и Ханоя выстраиваются в первую очередь по линии межпартийных отношений, а не межгосударственных отношений. Иными словами, Вьетнам может превратиться в полноценного американского союзника только в том случае, если там произойдёт маловероятная в настоящее время смена политического режима. Таким образом, как подытожил Мосяков, в заявлении Ставридиса больше желаемого, чем действительного.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению Джеймса Ставридиса, угроза со стороны КНР позволит укрепить отношения между двумя бывшими врагами — США и Вьетнамом, которые, похоже, достигли точки выхода за пределы давней горечи в отношениях, преодолев недоверие времён Вьетнамской войны. Теперь, как полагает Ставридис, искреннюю любовь к США питают как высокопоставленные представители вьетнамского правительства, так и обычные граждане страны.

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