Екатеринбург, , 11:28 — REGNUM В Екатеринбурге изменился порядок награждения жителей званием Почетного гражданина города. Решение приняли на заседании гордумы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Теперь утверждать награду будет гордума, а не комиссия при мэрии. Члены комиссии лишь представят мэрии кандидатуры, но принимать по ним решение будут парламентарии.

Несмотря на возражения главы аппарата горадминистрации Ильи Захарова, дума проголосовала за изменения.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году звание получил президент группы «Синара» и глава совета директоров Трубной металлургической компании Дмитрий Пумпянский. А скульптор Константин Грюнберг был номинирован, но остался без награды.

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