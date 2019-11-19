Тюмень, , 11:05 — REGNUM Губернаторы Тюменской и Курганской областей Александр Моор и Вадим Шумков подписали соглашение о выделении Зауралью 450 млн рублей. Об этом сообщает Накануне.RU.

В резиденции полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе Николая Цуканова 19 ноября проходит церемония подписания межрегиональных соглашений между субъектами УрФО.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, финансовая безвозмездная помощь от Тюменской области курганским соседям была заложена в проекте регионального бюджета на 2020—2022 годы. Предполагаемый размер субсидий в проекте составлял 476,520 млн рублей.

Напомним, ранее Ямало-Ненецкий округ выделил Курганской области трансферт в 350 млн рублей.

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