Вашингтон, , 11:10 — REGNUM Сотрудница Госдепартамента США, подделавшая обложку журнала Time со своим снимком, уволилась. Об этом сообщил телеканал NBC.

Мина Чан с апреля 2019 года была заместителем помощника госсекретаря США по урегулированию конфликтов и стабилизационным операциям. В заявлении на увольнение она указала, что стала жертвой клеветы и покидает должность «в знак протеста».

Как сообщало ИА REGNUM, при устройстве на работу 35-летняя Мина Чан рассказала в своем резюме о масштабной деятельности и приложила своё фото на обложке журнала Time. Позже выяснилось, что журнал с такой обложкой не издавался, а Чан, вероятно, попала на должность в Госдеп по знакомству.

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