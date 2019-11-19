Пномпень, , 10:42 — REGNUM Бывший вице-президент Индонезии Юсуф Калла встретился с премьер-министром Камбоджи Самдехом Течо Хун Сеном в офисе премьер-министра Камбоджи 18 ноября 2019 года, сообщает информационный портал Detik.

«Во время встречи Хун Сен был очень благодарен Юсуфу Каллу за то, что он примет участие в федерации всеобщего мира Азиатско-Тихоокеанского саммита (UFP) 2019 года. Хун Сен выразил надежду, что двусторонние отношения между Индонезией и Камбоджей могут быть укреплены», — заявил пресс-секретарь бывшего премьер-министра Хусейн Абдулла.

Встреча Юсуф Каллы с Хун Сеном длилась тридцать минут. Юсуф Калла также поблагодарил за приглашение принять участие в саммите.

«Юсуф Калла надеется, что двусторонние отношения между Индонезией и Камбоджей будут и впредь развиваться хорошо», — добавил Хусейн Абдулла.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Камбоджа через свое посольство в Джакарте попросила правительство Индонезии арестовать Му Сочуа, вице-президента оппозиционной партии национального спасения Камбоджи.

Читайте также: Власти Камбоджи просят Индонезию задержать вице-президента партии CNRP