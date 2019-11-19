Ташкент, , 10:31 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление, согласно которому Государственному комитету Узбекистана по геологии и минеральным ресурсам передается ряд функций АО «Узбекнефтегаз», передает корреспондент ИА REGNUM.

В частности, Госкомгеологии передаются функции по проведению научно-исследовательских, региональных геолого-съемочных, геофизических и буровых работ с выявлением и подготовкой нефтегазоперспективных структур для открытия новых месторождений углеводородного сырья.

Также ведомство будет проводить работы для опережающего развития и воспроизводства запасов углеводородного сырья республики, повышения эффективности и результативности геологоразведочных работ, направленных на обеспечение открытия новых месторождений углеводородного сырья.

«АО «Узбекнефтегаз» до конца 2019 года передать Госкомгеологии информацию о действующих проектах на проведение научно-исследовательских и геофизических работ, а также все имеющиеся фондовые и другие материалы по всем перспективным участкам, инвестиционным блокам и месторождениям углеводородного сырья», говорится в постановлении.

Начиная с 2020 года ежегодные государственные программы развития и воспроизводства минерально-сырьевой базы на нефть и газ разрабатываются и утверждаются Госкомгеологии по согласованию с Министерством энергетики, Министерством экономики и промышленности и Министерством финансов Республики Узбекистан.

Правительству поручено в срок до 1 июля 2020 года на основании изучения сферы геологоразведочных услуг и уровня конкуренции в данной отрасли обеспечить реорганизацию государственных предприятий, входящих в состав Госкомгеологии.

«Установить, что АО «Узбекгеофизика» и АО «Институт геологии и разведки нефтяных и газовых месторождений», а также реорганизуемые государственные предприятия осуществляют свою деятельность в составе организационной структуры Госкомгеологии», говорится в документе.

Согласно постановлению, в Госкомгеологии создаются Управление геологии нефти и газа, Управление организации буровых работ на нефть и газ, Управление по организации закупочных работ.

Также, вводится должность заместителя председателя Госкомгеологии, координирующего вопросы проведения геологоразведочных работ на нефть и газ.

Контроль за исполнением настоящего постановления возложен на заместителя премьер-министра Узбекистан Джамшида Кучкарова и министра энергетики республики Узбекистан Алишера Султанова