Нур-Султан, , 10:21 — REGNUM Предложение о встрече президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина в Нур-Султане не ставило целью заменить «нормандский формат». Об этом 19 ноября заявил советник первого президента Казахстана Адиль Турсунов, сообщает агентство «Казинформ».

По его словам, предложение Назарбаева о двусторонних переговорах должны дополнять «нормандский формат». «Здесь нет никакой речи о том, что встречу в данном четырехстороннем формате следует заменить на переговоры тет-а-тет», — сказал Турсунов.

По его мнению, в российско-украинских отношениях есть ряд вопросов, которые не входят в повестку «нормандской четверки» и могут быть решены в рамках прямого диалога между Москвой и Киевом.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 ноября первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, выступая на ежегодно политическом форуме «Астана клуб», предложил организовать в Нур-Султане встречу между главами России и Украины.

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