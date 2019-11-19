Минск, , 10:17 — REGNUM Наблюдатели ОБСЕ дали поверхностную и недостаточно аргументированную оценку парламентским выборам в Белоруссии. Об этом заявила глава белорусского ЦИК Лидия Ермошина, передает 19 ноября RT.

Центризбирком полагает, что отчёт ОБСЕ о выборах в Белоруссии является весьма односторонним и субъективным, факты в нем поданы однобоко. Утверждения о якобы имевших место фальсификациях и вбросе бюллетеней должны быть чем-то подкреплены, отметила она.

Документу не хватает аргументации, заключила Ермошина.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы в палату представителей Национального собрания Белоруссии состоялись 17 ноября. Позднее специальный координатор и руководитель краткосрочной миссии наблюдателей ОБСЕ Маргарета Седерфельт заявила, что процедура не соответствовала «стандартам демократических выборов».

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