Канберра, , 10:24 — REGNUM Возможность применения ядерного оружия может превратиться в самую крупную угрозу для глобальной безопасности, заявил глава Совета по международным отношениям Ричард Хаас в статье для издания The Strategist.

«Учитывая то, что ядерные технологии становятся всё более доступными, а контроль над вооружениями ослабевает на фоне возобновления соперничества между великими державами, ослабления альянсов, отхода США от своих обязанностей перед миром, а также угасания памяти о Хиросиме и Нагасаки, мы вступаем в новый и опасный период», — заявил Хаас.

По слова эксперта, ядерная конкуренция или даже применение ядерного оружия может превратиться в самую крупную угрозу для глобальной стабильности.

«При этом нет особой уверенности в том, что сегодняшние лидеры готовы решать данную проблему», — добавил Хаас.

Напомним, США — это страна, которая впервые в истории человечества применила ядерное оружие на поле боя, осуществив бомбардировки Хиросимы и Нагасаки на завершающем этапе Второй мировой войны. Бомбардировки вынудили японское руководство капитулировать.

Военная целесообразность ядерной бомбардировки и морально-этическая оправданность действия американского правительства до сих пор вызывают споры. Эксперты неоднократно указывали на необходимость создания Международного трибунала, который бы дал оценку действиям США в Хиросиме и Нагасаки.

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