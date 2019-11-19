Канберра, 19 ноября 2019, 10:24 — REGNUM Возможность применения ядерного оружия может превратиться в самую крупную угрозу для глобальной безопасности, заявил глава Совета по международным отношениям Ричард Хаас в статье для издания The Strategist.
По слова эксперта, ядерная конкуренция или даже применение ядерного оружия может превратиться в самую крупную угрозу для глобальной стабильности.
Напомним, США — это страна, которая впервые в истории человечества применила ядерное оружие на поле боя, осуществив бомбардировки Хиросимы и Нагасаки на завершающем этапе Второй мировой войны. Бомбардировки вынудили японское руководство капитулировать.
Военная целесообразность ядерной бомбардировки и морально-этическая оправданность действия американского правительства до сих пор вызывают споры. Эксперты неоднократно указывали на необходимость создания Международного трибунала, который бы дал оценку действиям США в Хиросиме и Нагасаки.
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