Вашингтон, 19 ноября 2019, 10:29 — REGNUM Настоящим врагом НАТО является не президент США Дональд Трамп, а президент Франции Эммануэль Макрон, заявил политический обозреватель Билл Виртц в статье для издания The American Conservative.
По словам обозревателя, именно президент Франции Эммануэль Макрон является настоящим противником НАТО.
Виртц добавил, что Макрон просто завидует Трампу и Соединённым Штатам, обладающим такой мощью, и рассматривает НАТО в качестве препятствия на пути продвижения европейского видения военной силы и политического влияния.
Напомним, ранее французский президент заявил о «смерти мозга» НАТО, а также о том, что Североатлантический альянс утратил возможность координировать свои действия. Макрон добавил, что ЕС оказался «на краю пропасти», поэтому ему нужно задуматься о наращивании собственной мощи.
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