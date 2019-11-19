Вашингтон, , 10:29 — REGNUM Настоящим врагом НАТО является не президент США Дональд Трамп, а президент Франции Эммануэль Макрон, заявил политический обозреватель Билл Виртц в статье для издания The American Conservative.

«На фоне критики Трампа в отношении НАТО возникло утверждение, что Трамп противостоит самому альянсу. Однако того факта, что Трамп принял обязательства перед НАТО, а также опубликовал отдельную трёхстраничную декларацию о «солидарности» с военным блоком, должно быть достаточно, чтобы опровергнуть приведённое выше утверждение», — заявил Виртц

По словам обозревателя, именно президент Франции Эммануэль Макрон является настоящим противником НАТО.

«Стратегия Макрона понятна: дискредитировать НАТО и сделать альянс уязвимым перед реальной угрозой. В то время как Трамп призывает членов альянса увеличить расходы, чтобы Североатлантический альянс вновь обрёл значение, Макрон хочет ослабить НАТО, чтобы получить дополнительное оправдание для создания европейской армии», — говорится в статье.

Виртц добавил, что Макрон просто завидует Трампу и Соединённым Штатам, обладающим такой мощью, и рассматривает НАТО в качестве препятствия на пути продвижения европейского видения военной силы и политического влияния.

«Подобный подход, который условно можно назвать «сделаем Европу снова великой», вероятно, ещё сильнее оттолкнёт Старый свет от Нового света», — добавил Виртц.

Напомним, ранее французский президент заявил о «смерти мозга» НАТО, а также о том, что Североатлантический альянс утратил возможность координировать свои действия. Макрон добавил, что ЕС оказался «на краю пропасти», поэтому ему нужно задуматься о наращивании собственной мощи.

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