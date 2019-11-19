Вашингтон, 19 ноября 2019, 10:32 — REGNUM Угроза со стороны КНР позволит укрепить отношения между двумя бывшими врагами — США и Вьетнамом, заявил бывший верховный главнокомандующий объединёнными вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис в статье для издания Bloomberg.
По словам Ставридиса, США и Вьетнам, похоже, достигли точки выхода за пределы давней горечи в отношениях, преодолев недоверие времён Вьетнамской войны, теперь искреннюю любовь к США питают как высокопоставленные представители вьетнамского правительства, так и обычные граждане страны.
Ставридис уверен, что США должны позаботиться о том, чтобы максимизировать отношения с Вьетнамом — «потенциальным стратегическим партнёром» Вашингтона.
Напомним, война во Вьетнаме началась в 1957 году как гражданская война в Южном Вьетнаме. Затем в конфликт был втянут Северный Вьетнам, на стороне которого впоследствии выступили СССР и КНР.
США осуществили полномасштабное вмешательство в 1965 году, оказав поддержку Южному Вьетнаму. Конфликт завершился в 1975 году. Победу одержали северокорейские войска. Потери США в ходе конфликта составили более 58 тыс. человек.
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