19 ноября 2019 | Время чтения 4 мин

Исчезнет ли НАТО? Вероятно, что да. Альянсы и военные соглашения приходят и уходят, потому что они редко стоят той бумаги, на которой закреплены обязательства.

Александр Белов, , 11:13 — REGNUM Со времён предвыборной кампании 2016 года президент США Дональд Трамп всегда придерживался последовательной позиции в отношении НАТО. По сути, Трамп обвинил членов НАТО в том, что они не хотят платить справедливую долю военных расходов, пишет Билл Виртц в статье для издания The American Conservative.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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В августе 2019 года Трамп заявил в Twitter, что оборонные расходы Дании составляют всего 1,35% ВВП, добавив, что это богатая страна, которая могла бы увеличить оборонные расходы до 2% ВВП. «Мы защищаем Европу, и только 8 из 28 стран НАТО достигли отметки в 2% ВВП. Соединённые Штаты стоят гораздо выше этой отметки», — заявил Трамп.

Трамп и Эрдоган идут рядом. Саммит стран блока НАТО. 11.07.2018

В 2014 году все члены НАТО согласились увеличить свои оборонные расходы до 2% ВВП к 2024 году. Тем не менее, большинству членов НАТО ещё предстоит пройти большой путь, чтобы достигнуть этой цели, при этом, уровень оборонных расходов некоторых стран составляет менее 1% ВВП.

Действительно, европейские члены НАТО очень неохотно увеличивали свои военные бюджеты. Для этого есть много причин, в том числе и то, что США на протяжении десятилетий оплачивали все счета. Кроме того, в ЕС военные расходы не входят в число тем, ценных для обсуждения с политической точки зрения. Большинство европейских стран столкнулись с дефицитом бюджета, потому что приняли бюджеты, которые уже не могут себе позволить. В результате США взяли на себя большую часть финансового бремени. США оплачивают 70% оборонных расходов НАТО. Несмотря на то, что США покрывают большую часть расходов, связанных с европейской обороной, такие организации, как Европейский союз, ввели больше торговых пошлин в отношении американских товаров, чем США в отношении европейского импорта.

На фоне критики Трампа в отношении НАТО возникло утверждение, что Трамп противостоит самому альянсу. Однако того факта, что Трамп принял обязательства перед НАТО, а также опубликовал отдельную трёхстраничную декларацию о «солидарности» с военным блоком, должно быть достаточно, чтобы опровергнуть приведённое выше утверждение. Во втором абзаце вышеупомянутой декларации лидеры НАТО раскритиковали Россию, обвинив Москву в «нарушении международного права» и «провокационных военных действиях». Если заявления в Twitter и выступления на митингах имеют значение, то официальные декларации НАТО тоже должны.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Теперь сравните всё это с высказываниями президента Франции Эммануэля Макрона. Когда Трамп предложил членам НАТО пересмотреть график оборонных расходов, принятый в 2014 году, и увеличить военные расходы до 4% ВВП, комментарий Макрона не заставил себя долго ждать. «[НАТО] работает, только если гарант последней инстанции функционирует как таковой. Я бы сказал, что мы должны пересмотреть реальность того, чем является НАТО в свете обязательств Соединённых Штатов», — заявил Макрон в интервью изданию The Economist.

Стратегия Макрона понятна: дискредитировать НАТО и сделать альянс уязвимым перед реальной угрозой. В то время как Трамп призывает членов альянса увеличить расходы, чтобы Североатлантический альянс вновь обрёл значение, Макрон хочет ослабить НАТО, чтобы получить дополнительное оправдание для создания европейской армии. В интервью изданию The Economist президент Франции заявил, что ЕС стоит «краю пропасти» и что европейскому блоку необходимо задуматься о своей стратегической роли к качестве геополитической державы, иначе европейцы «больше не смогут контролировать собственную судьбу».

Бывший министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен, которая недавно заняла пост председателя Европейской комиссии — высшего органа исполнительной власти ЕС, твёрдо стоит на стороне НАТО. Она выступила против заявления Макрона, призвав к созданию «армии европейцев», а не «европейской армии», тем самым отвергнув идею централизованного командования в пользу конфедеративной обороны. Фон дер Ляйен уже подтвердила, что любые европейские военные усилия будут рассматриваться не как соревнование с НАТО, а как дополнительное средство, необходимое для достижения единой цели. Макрон не хочет делать подобных заявлений.

Кажется вероятным, что Макрон просто завидует Трампу и Соединённым Штатам, обладающим такой мощью, и рассматривает НАТО в качестве препятствия на пути продвижения европейского видения военной силы и политического влияния. Подобный подход, который условно можно назвать «сделаем Европу снова великой», вероятно, ещё сильнее оттолкнёт Старый свет от Нового света.

Макролеон Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Исчезнет ли НАТО? Вероятно, что да. Альянсы и военные соглашения приходят и уходят, потому что они редко стоят той бумаги, на которой закреплены обязательства. Если Армения предпримет нападение на Турцию, кажется крайне маловероятным, что общественность Франции поддержит военную интервенцию, даже если Франция будет обязана это сделать в соответствии с договором.

Однако, благодаря приверженности фон дер Ляйен и тому, что Макрон лишился поддержки в Брюсселе, мы не можем сказать, что Североатлантический альянс оказался на последнем издыхании. Правительства любят увеличивать расходы и расширять свою власть. Но при отсутствии видимой альтернативы НАТО, Североатлантический альянс продолжит своё движение вперёд.