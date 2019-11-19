Екатеринбург, , 10:00 — REGNUM Переезд екатеринбургской гордумы на новое место в ЦУМ — излишество, от которого нужно отказаться. Об этом заявил депутат Александр Колесников на заседании думы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По мнению парламентария, тратить бюджетные деньги на переезд в более комфортное помещение — «преступно».

»Потребительские навороты в виде электронного голосования и псевдоевропейской мебели нам не нужны», — уверен избранник.

Колесников подготовил соответствующее обращение, под ним уже подписались пятеро депутатов.

Как сообщало ИА REGNUM, о будущем переезде гордумы в торговый центр стало известно ещё в 2018 году. Однако подготовка нового помещения затянулась, и даже в 2019 году парламентариям не удалось переехать.

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