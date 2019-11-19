Киев, , 10:09 — REGNUM Вопрос продления контракта на транзит российского газа через территорию Украины на встрече «нормандской четвёрки» обсуждаться не будет, заявил исполнительный директор НАК «Нафтогаз» Юрий Витренко 18 ноября в эфире телеканала ICTV.

«В отношении «нормандского формата». Мне не известно, честно говоря, чтобы была какая-то конкретная работа в «нормандском формате» относительно переговоров о газе», — уточнил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Газпром предложил «Нафтогазу» урегулировать вопрос транзита газа при условии снятия взаимных претензий в судах.

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