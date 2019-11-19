Челябинск, , 09:50 — REGNUM Выборы мэра Челябинска в городской думе прошли без вопросов со стороны депутатов. Ни один из троих выступивших перед ними кандидатов не дал для них повода, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Также голосование прошло без сюрпризов. Победителем стала Наталья Котова, которая изначально являлась фаворитом. В письменном виде её поддержали «Единая Россия» и «Справедливая Россия», а устно о своей поддержке её кандидатуры заявил представитель КПРФ.

Как сообщало ИА REGNUM, Котова получила поддержку всех присутствовавших в зале депутатов. В своём выступлении после голосования она заявила о том, что власть должна быть открытой и советоваться с населением.

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