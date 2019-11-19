Ташкент, , 09:50 — REGNUM Обеспокоенность в связи с сообщениями об угрозе в адрес некоторых узбекистанских журналистов выразил представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Я обеспокоен сообщениями об угрозах со стороны высокопоставленного чиновника в отношении журналистов информационного агентства Кун», — написал Дезир.

Он также положительно оценил оперативную реакцию на сообщение со стороны Генеральной прокуратуры Узбекистана и выразил надежду на защиту журналистов.

Напомним, в середине ноября СМИ Узбекистана распространили аудиозапись, на которой слышно, как мужчина, чей голос похож на голос хокима (мэра) Ташкента Джахонгира Артыкходжаева, угрожает журналистам издания Kun.uz. Позднее редакция агентства сообщила об урегулировании конфликта.