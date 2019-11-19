Челябинск, , 09:42 — REGNUM Новый глава Челябинска Наталья Котова выступает за расширение открытости власти. Об этом она заявила сразу после голосования в гордуме, по итогам которого депутаты избрали её мэром, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По её словам, нужно продолжить практику обсуждения вопросов с горожанами.

Как сообщало ИА REGNUM, Котова была избрана мэром единогласно. Полномочия главы города она исполняла с июня.

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