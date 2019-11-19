Киев, , 09:49 — REGNUM Депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Роман Иванисов якобы утаил от Центральной избирательной комиссии Украины тот факт, что в 1996 году он отбывал наказание за изнасилование несовершеннолетней, сообщило 18 ноября издание «Аргументум».

Журналисты опубликовали документы, согласно которым Иванисов 21 марта 1996 года был приговорён к 3,5 годам лишения свободы за изнасилование несовершеннолетней неестественным способом. Позже приговор смягчили до двух лет семи месяцев лишения свободы. Наказание мужчина отбывал в Мариупольской ИТК Донецкой области.

Согласно официальной биографии, в 2000 году Иванисов получил высшее образование с отличием в Бердянском университете менеджмента и бизнеса по специальности «юрист». Журналисты сомневаются в правдивости этой информации, поскольку будущий депутат не мог одновременно сидеть в тюрьме и учиться в ВУЗе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее появилась информация о наличии у нескольких высших чиновников Украины двойного гражданства. По мнению экс-министра юстиции Украины Елены Лукаш, украинские власти «замнут» этот вопрос, поскольку они вдут «колониальную» политику.

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