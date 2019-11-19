Шри-Джаяварденепура-Котте, , 09:39 — REGNUM Новый президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса заявил, что национальная безопасность станет приоритетом правительства страны, сообщает Sindonews.

«Я считаю, что главной обязанностью моего правительства является обеспечение национальной безопасности страны», — подчеркнул Готабая Раджапакса во время телеобращения на церемонии инаугурации.

«Мы восстановим машину государственной безопасности, чтобы обезопасить страну от терроризма, подпольной деятельности, грабежа и вымогательства», — добавил недавно избранный глава государства.

Президент также пообещал защитить культуру сингальцев, основного населения Шри-Ланки, и оказать государственную поддержку, чтобы защитить мораль и традиционные методы.

«Как ваш новый президент, я снова прошу гражданин Шри-Ланки присоединиться, чтобы развивать эту страну», — заявил Готабая Раджапакса.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший заместитель министра обороны Шри-Ланки Готабая Раджапакса одержал победу на президентских выборах, набрав 50,5% голосов избирателей.

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