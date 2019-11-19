Екатеринбург, , 09:38 — REGNUM Председатель екатеринбургской гордумы Игорь Володин отправил заявление в полицию и прокуратуру из-за появления фейковой страницы в Facebook. Об этом спикер заявил на заседании думы.

По словам Володина, фальшивую страницу создали, потому что «кто-то пытается оказать поддержку» спикеру.

Одними заявлениями спикера дело не ограничится: сама гордума уже направила запрос в администрацию социальной сети, а юридическое управление подготовит собственное заявление в правоохранительные органы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель поручил Счётной палате Екатеринбурга провести проверку стоимости проезда в общественном транспорте города. По предположению Володина, цену на билет можно снизить, если избавится от наценки.

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