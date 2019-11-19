Доха, 19 ноября 2019, 09:33 — REGNUM организация, деятельность которой запрещена в РФВ Катар доставлены трое главарей движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которых Афганистан намерен обменять на иностранных заложников. Об этом 19 ноября сообщает Reuters.
По данным издания, планируется обменять двух профессоров из США и Австралии, которые были захвачены боевиками из Американского университета в Кабуле в 2016 году.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее высокопоставленный командир Национальной армии Афганистана на севере страны заявил, что на территории афганской провинции Фарьяб (столица провинции — г. Меймене) в результате операции, проведенной Национальными силами безопасности и обороны, был ликвидирован высокопоставленный командир движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Мулла Хафизулла.
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