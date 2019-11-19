Челябинск, , 09:37 — REGNUM Челябинск 19 ноября обрёл нового мэра. Город возглавила Наталья Котова, которая является заместителем главы города, а с июня исполняла полномочия руководителя муниципалитета.

Решение о назначении Котовой приняли депутаты городской думы. Кроме неё на этот пост претендовали рекомендованные конкурсной комиссией глава Металургического района Сергей Кочетков и директор интерната для инвалидов и престарелых Виталий Евгеньев.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июня избранный весной мэром Владимир Елистратов ушёл в отставку. Котова стала врип главы города. Она же являлась и фавориткой в борьбе за пост мэра. Её поддержали губернатор Алексей Текслер и «Единая Россия».

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